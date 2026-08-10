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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Malevizi, Grecia

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Gazi Municipal Unit
5
Tylissos Municipal Unit
3
8 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Municipality of Malevizi, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Malevizi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Número de plantas 4
Villa de piedra de cuatro plantas + apartamento estudio en Creta para la Golden Visa Prec…
$366,087
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Casa en Municipality of Malevizi, Grecia
Casa
Municipality of Malevizi, Grecia
Área 4 500 m²
$1,53M
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Agencia
Metropolis Riga
Idiomas hablados
English, Русский
Villa en Municipality of Malevizi, Grecia
Villa
Municipality of Malevizi, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 788 m²
Property Code: HPS5746 - Villa FOR SALE in Gazi Ligaria for € 5.500.000 . This 788.00 sq. m…
$6,33M
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Municipality of Malevizi, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Malevizi, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
A four bedroom villa for sale in Lygaria,Heraklion built on a hillside with unobstructed spe…
$941,354
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Malevizi, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Malevizi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 131 m²
Número de plantas 3
Lujosa villa de piedra en Creta con vistas panorámicas Precio: 340.000 € Una villa úni…
$388,968
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Casa 4 habitaciones en Agia Pelagia, Grecia
Casa 4 habitaciones
Agia Pelagia, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
This stone villa for sale in Agia Pelagia, Heraklion is a beautiful villa with pool. Set on …
$530,839
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Casa 3 habitaciones en Municipality of Malevizi, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Malevizi, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
This amazing stone villa in Heraklion for sale is located in the area of Lygaria, 500 meters…
$448,264
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Casa 4 habitaciones en Municipality of Malevizi, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Malevizi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 500 m²
🏡 KEFALAS VILLAS - Casas modernas en el pueblo de Kefalas, Creta📍Ubicación: Kefalas, Apokoro…
$440,774
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Tipos de propiedades en Municipality of Malevizi

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Parámetros de las propiedades en Municipality of Malevizi, Grecia

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