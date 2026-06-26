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Casas con Terraza en Venta en Municipality of Malevizi, Grecia

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Gazi Municipal Unit
31
Tylissos Municipal Unit
7
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1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Municipality of Malevizi, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Malevizi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Número de plantas 4
Villa de Piedra de Cuatro Plantas en Creta con Patio Privado Precio: 300.000 € Esta ex…
$341,293
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Tipos de propiedades en Municipality of Malevizi

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