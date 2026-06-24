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Casas del mar en Venta en Karystos Municipality, Grecia

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2 propiedades total found
Adosado Adosado 5 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 5
Área 120 m²
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$295,177
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 2
Área 111 m²
Venta de maisonette de 111 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 2 niveles…
$440,404
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Parámetros de las propiedades en Karystos Municipality, Grecia

con Jardín
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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