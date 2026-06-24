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Casas con Jardín en Venta en Karystos Municipality, Grecia

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Casa en Nea Styra, Grecia
Casa
Nea Styra, Grecia
Área 66 m²
Detached houses, apartments from 66 sq.m. in a green seaside place in central Evia. With mod…
$167,480
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Parámetros de las propiedades en Karystos Municipality, Grecia

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