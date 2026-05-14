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Casas del mar en Venta en Chios Municipality, Grecia

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Quíos
3
Casa Borrar
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2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Quíos, Grecia
Casa 3 habitaciones
Quíos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
La venta es una casa unifamiliar única junto al mar en Nago, Chios, a solo 5 metros del mar,…
Precio en demanda
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Casa de campo 6 habitaciones en Quíos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Quíos, Grecia
Dormitorios 6
Área 377 m²
Venta 5 plantas de 377 metros cuadrados en Islas. Semi-basement consta de salón con cocina, …
$796,978
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Chios Municipality, Grecia

con Garaje
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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