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Casas con garaje en Venta en Chios Municipality, Grecia

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Quíos
3
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1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Quíos, Grecia
Casa 3 habitaciones
Quíos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
La venta es una casa unifamiliar única junto al mar en Nago, Chios, a solo 5 metros del mar,…
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Parámetros de las propiedades en Chios Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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