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Apartamentos del mar en venta en Corinto, Grecia

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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 63 m²
Venta apartamento de 63 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la p…
$223,154
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Agencia
Grekodom Development
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