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Apartamentos en venta en Corinto, Grecia

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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 2
Área 63 m²
Venta apartamento de 63 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la p…
$233,250
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Grekodom Development
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Piso 3
Precioso apartamento amueblado en la playaVenta es un apartamento único de 100 m2 en la 3a p…
$335,837
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