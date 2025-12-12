Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Grecia
  3. Central Macedonia
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel
  6. Vistas al mar

Apartamentos de varios niveles del mar en venta en Central Macedonia, Grecia

Municipio de Casandra
5
Unidad Municipal de Casandra
3
Municipality of Sithonia
5
Sithonia Municipal Unit
5
4 propiedades total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Pefkochori, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Pefkochori, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kriopigi, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kriopigi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 3
Espectacular vida de verano más negocios, esta casa tiene 400 metros cuadrados más una galer…
$1,05M
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 1/6
Kalamaria Loft – Thessaloniki Seafront Living Type: Duplex apartment View: Direct sea …
$339,556
Dejar una solicitud
Century 21Century 21
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1
Descubra este hermoso dúplex de dos niveles ubicado en el encantador pueblo costero de Nikit…
$325,776
Dejar una solicitud
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ellas Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Parámetros de las propiedades en Central Macedonia, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
