  Realting.com
  2. Grecia
  3. Central Macedonia
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel
  6. Piscina

Apartamentos de varios niveles con piscina en venta en Central Macedonia, Grecia

Municipio de Casandra
5
Unidad Municipal de Casandra
3
Municipality of Sithonia
5
Sithonia Municipal Unit
5
Apartamentos multinivel Borrar
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kallithea, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/2
El Apartamento A24, con una superficie total de 88 m², es un excelente ejemplo de arquitectu…
$324,223
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kallithea, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 1/2
El Apartamento A46, con una superficie de 93 m² en Kallithea, Halkidiki, representa una opor…
$312,497
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2
Se vende apartamento dúplex de 80 m² en Nikiti, Sithonia, a solo unos minutos del mar. En e…
$325,305
Sky ApartmentsSky Apartments
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1
Descubra este hermoso dúplex de dos niveles ubicado en el encantador pueblo costero de Nikit…
$325,776
