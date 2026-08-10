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Áticos en Venta Attica, Grecia

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Municipality of Piraeus
5
El Pireo
5
Municipality of Glyfada
4
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18 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Premium Premium
Ático Ático 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Hermosamente renovado vista al mar 85 metros cuadrados ático en la 4a planta, que ofrece imp…
$635,713
VAT
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Ático Ático 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Ático Ático 1 habitación
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$345,256
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Desarrollador
Limar Homes
Idiomas hablados
English, Ελληνικά
Ático Ático 5 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Ático Ático 5 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 10/3
Exclusivo Ático Triplex en Atenas Ubicación: Kallimarmaro, una de las zonas residenciales…
$1,33M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Ático Ático 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Ático Ático 1 habitación
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 4/4
Penthouse P1 at Portside Residence offers a luxurious living experience with a private terra…
$345,256
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Limar Homes
Idiomas hablados
English, Ελληνικά
Ático Ático 4 habitaciones en Municipality of Ilion, Grecia
Ático Ático 4 habitaciones
Municipality of Ilion, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Piso 5/5
This luxurious penthouse, located in the green surroundings of Ilion in Athens, offers a gre…
Precio en demanda
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Ático Ático 6 habitaciones en Municipality of Kifisia, Grecia
Ático Ático 6 habitaciones
Municipality of Kifisia, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Piso 2/3
A luxury residential complex with private swimming pools, jacuzzi, roof terraces and parkin…
$1,33M
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Ático Ático 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Ático Ático 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 136 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Glyfada, Ática, Grecia
$1,15M
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Ático Ático 4 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Ático Ático 4 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 127 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Alimos, Ática, Grecia
$1,07M
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Ático Ático 4 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Ático Ático 4 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 116 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Atenas, Ática, Grecia
$470,819
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Ático Ático 5 habitaciones en Municipality of Peristeri, Grecia
Ático Ático 5 habitaciones
Municipality of Peristeri, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 5/6
This luxurious penthouse, located in the heart of the perisher area of ​​the Western hour of…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Ático Ático 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 6/6
Piraeus es una ciudad portuaria bulliciosa situada cercaAtenas, la ciudad capital de Grecia.…
$174,616
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Ático Ático 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Ático Ático 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 52 m²
Piso 6/7
🏡 Maisonette M.5Nivel: Planta baja & altillo (planta baja + altillo)Tipo: Apartamento de dos…
$350,700
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Ático Ático 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Ático Ático 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 269 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Glyfada, Ática, Grecia
$2,53M
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Ático Ático 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Ático Ático 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 246 m²
Número de plantas 5
Complejo residencial – Glyfada, Ática, Grecia
$2,54M
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Ático Ático 6 habitaciones en Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Ático Ático 6 habitaciones
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Piso 6/6
A state-of-the-art community complex, a unique, luxury residence for big city life, with a m…
$995,188
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Ático Ático 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Ático Ático 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Apartamentos de lujo en venta en Glyfada Atenas para Visa de OroGlyfada Apartments ¡En venta…
$1,26M
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Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Ático Ático 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Piso 5/6
Un apartamento mágico y nbsp en los niveles 2 (5to y 6to piso), en la zona más bella y cara …
$2,97M
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Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Ático Ático 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 95 m²
Piso 5/5
$325,695
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Parámetros de las propiedades en Attica, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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