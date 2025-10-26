Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Áticos en Venta El Pireo, Grecia

5 propiedades total found
Ático Ático 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 4/4
Penthouse P1 at Portside Residence offers a luxurious living experience with a private terra…
$348,128
Ático Ático 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$348,128
Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 95 m²
Piso 5/5
$325,695
Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 6/6
Piraeus es una ciudad portuaria bulliciosa situada cercaAtenas, la ciudad capital de Grecia.…
$174,616
Ático Ático 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 52 m²
Piso 6/7
🏡 Maisonette M.5Nivel: Planta baja & altillo (planta baja + altillo)Tipo: Apartamento de dos…
$350,700
