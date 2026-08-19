Estudios en venta en Múnich, Alemania

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Estudio 1 habitación en Múnich, Alemania
Estudio 1 habitación
Múnich, Alemania
Habitaciones 1
Área 42 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 1 dormitorio en buen estado en el distrito central de Munich. La plomería ind…
$501,524
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Estudio 1 habitación en Múnich, Alemania
Estudio 1 habitación
Múnich, Alemania
Habitaciones 1
Área 59 m²
Número de plantas 3
Apartamento ático de 1 habitación con terraza en la azotea se encuentra en la 3a planta en u…
$664,811
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Estudio 1 habitación en Múnich, Alemania
Estudio 1 habitación
Múnich, Alemania
Habitaciones 1
Área 34 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 1 habitación con balcón en Múnich cerca del jardín inglés. El equipo incluy…
$377,714
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Estudio 1 habitación en Múnich, Alemania
Estudio 1 habitación
Múnich, Alemania
Habitaciones 1
Área 42 m²
Número de plantas 6
El apartamento está situado en la primera planta de un pequeño complejo residencial de 20 ap…
$377,822
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Estudio 1 habitacion en Múnich, Alemania
Estudio 1 habitacion
Múnich, Alemania
Dormitorios 1
Área 42 m²
Número de plantas 6
El apartamento está situado en la primera planta de un pequeño complejo residencial de 20 ap…
$406,669
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Estudio 1 habitacion en Múnich, Alemania
Estudio 1 habitacion
Múnich, Alemania
Dormitorios 1
Área 34 m²
Número de plantas 5
Apartamento de 1 habitación con balcón en Múnich cerca del jardín inglés.El equipo incluye:-…
$406,553
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