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Estudios en venta en Berlín, Alemania

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12 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitación
Berlín, Alemania
Habitaciones 1
Área 45 m²
Número de plantas 4
Un antiguo edificio bien cuidado con ascensor en la zona de Berlín - Friedrichshain-Kreuzber…
$269,873
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Estudio 1 habitación en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitación
Berlín, Alemania
Habitaciones 1
Área 42 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 1 dormitorio en una casa de 4 plantas con una fachada luminosa, balcones eleg…
$291,462
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Estudio 1 habitacion en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitacion
Berlín, Alemania
Dormitorios 1
Área 65 m²
Número de plantas 2
El edificio clásico de la vuelta del siglo impresiona con detalles típicos del antiguo edifi…
$435,717
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TekceTekce
Estudio 1 habitacion en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitacion
Berlín, Alemania
Dormitorios 1
Área 41 m²
Número de plantas 4
Apartamento amplio de 1 habitación con techos altos se encuentra en un hermoso edificio anti…
$348,573
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Estudio 1 habitacion en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitacion
Berlín, Alemania
Dormitorios 1
Área 42 m²
Número de plantas 4
Apartamento de 1 dormitorio en una casa de 4 plantas con una fachada luminosa, balcones eleg…
$313,716
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Estudio 1 habitación en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitación
Berlín, Alemania
Habitaciones 1
Área 27 m²
Número de plantas 11
Apartamento de 1 dormitorio en venta cerca del terraplén del río Spree. Este complejo único …
$329,245
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Estudio 1 habitación en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitación
Berlín, Alemania
Habitaciones 1
Área 41 m²
Número de plantas 4
Apartamento amplio de 1 habitación con techos altos se encuentra en un hermoso edificio anti…
$323,847
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Estudio 1 habitacion en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitacion
Berlín, Alemania
Dormitorios 1
Área 27 m²
Número de plantas 11
Apartamento de 1 dormitorio en venta cerca del terraplén del río Spree. Este complejo único …
$354,383
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Estudio 1 habitacion en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitacion
Berlín, Alemania
Dormitorios 1
Área 46 m²
Número de plantas 6
Este apartamento de 1 dormitorio con un diseño reflexivo es un lugar ideal para vivir en una…
$441,526
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Estudio 1 habitacion en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitacion
Berlín, Alemania
Dormitorios 1
Área 45 m²
Número de plantas 4
Un antiguo edificio bien cuidado con ascensor en la zona de Berlín - Friedrichshain-Kreuzber…
$290,478
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Estudio 1 habitación en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitación
Berlín, Alemania
Habitaciones 1
Área 46 m²
Número de plantas 6
Este apartamento de 1 dormitorio con un diseño reflexivo es un lugar ideal para vivir en una…
$410,206
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Estudio 1 habitación en Berlín, Alemania
Estudio 1 habitación
Berlín, Alemania
Habitaciones 1
Área 65 m²
Número de plantas 2
El edificio clásico de la vuelta del siglo impresiona con detalles típicos del antiguo edifi…
$404,809
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