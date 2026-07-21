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Casas con Jardín en Venta en Renania del Norte-Westfalia, Alemania

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Casa 9 habitaciones en Monchengladbach, Alemania
Casa 9 habitaciones
Monchengladbach, Alemania
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 3
Precio: 210.000 € por este precio tienes una casa de 3 apartamentos de 3 habitaciones! ¿Qué …
$244,404
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Casa en Essen, Alemania
Casa
Essen, Alemania
Área 450 m²
Número de plantas 4
Edificio de apartamentos en venta en Essen Un edificio de apartamentos bien mantenido y gene…
$765,531
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Tipos de propiedades en Renania del Norte-Westfalia

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