Casas de campo en venta en Renania del Norte-Westfalia, Alemania

4 propiedades total found
Casa de campo 13 habitaciones en Pulheim, Alemania
Casa de campo 13 habitaciones
Pulheim, Alemania
Habitaciones 13
Área 360 m²
Número de plantas 3
$2,17M
Casa de campo en Mulheim an der Ruhr, Alemania
Casa de campo
Mulheim an der Ruhr, Alemania
Área 257 m²
Número de plantas 2
$1,45M
Casa de campo 8 habitaciones en Dortmund, Alemania
Casa de campo 8 habitaciones
Dortmund, Alemania
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 382 m²
Número de plantas 3
$2,27M
Casa de campo 10 habitaciones en Wurselen, Alemania
Casa de campo 10 habitaciones
Wurselen, Alemania
Habitaciones 10
Número de plantas 2
$1,74M
Parámetros de las propiedades en Renania del Norte-Westfalia, Alemania

