Tiendas en venta en Fráncfort del Meno, Alemania

1 propiedad total found
Tienda 4 600 m² en Fráncfort del Meno, Alemania
Tienda 4 600 m²
Fráncfort del Meno, Alemania
Área 4 600 m²
Edificio residencial y comercial totalmente alquilado en el suburbio más cercano de Frankfur…
$13,87M
Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
