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Propiedades residenciales en venta en Baden Baden, Alemania

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apartamentos
7
7 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Baden Baden, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Baden Baden, Alemania
Dormitorios 3
Área 150 m²
Número de plantas 4
El apartamento de 4 habitaciones, reformado y bien mantenido, está situado en la primera pla…
$1,14M
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Apartamento 4 habitaciones en Mauergasschen, Alemania
Apartamento 4 habitaciones
Mauergasschen, Alemania
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/4
Exquisito apartamento después de la renovaciónEl pago es posible en rublos.Este acogedor apa…
$850,981
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Apartamento 2 habitaciones en Baden Baden, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Baden Baden, Alemania
Dormitorios 2
Área 70 m²
Número de plantas 4
Ofrecido para comprar luminoso y acogedor apartamento de 2 habitaciones con una superficie d…
$464,764
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Baden Baden, Alemania
Apartamento 3 habitaciones
Baden Baden, Alemania
Habitaciones 3
Área 150 m²
Número de plantas 4
El apartamento de 4 habitaciones, reformado y bien mantenido, está situado en la primera pla…
$1,06M
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ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Apartamento 5 habitaciones en Baden Baden, Alemania
Apartamento 5 habitaciones
Baden Baden, Alemania
Habitaciones 5
Área 183 m²
Número de plantas 4
El apartamento con equipo de alta calidad (clase lujosa) se encuentra en una casa moderna de…
$1,30M
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ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Apartamento 5 habitaciones en Baden Baden, Alemania
Apartamento 5 habitaciones
Baden Baden, Alemania
Dormitorios 5
Área 183 m²
Número de plantas 4
El apartamento con equipo de alta calidad (clase lujosa) se encuentra en una casa moderna de…
$1,39M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Baden Baden, Alemania
Apartamento 2 habitaciones
Baden Baden, Alemania
Habitaciones 2
Área 70 m²
Número de plantas 4
Ofrecido para comprar luminoso y acogedor apartamento de 2 habitaciones con una superficie d…
$431,796
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