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Áticos con Jardín en Venta Tiflis, Georgia

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Ático Ático 6 habitaciones en Tiflis, Georgia
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Ático Ático 6 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 345 m²
Piso 9/11
DEF-MARKET PENTHOUSA PANORAMICA – OPORTUNIDAD URGENTE EN LOCALIZACIÓN PRIMAUn ático dúplex/t…
$690,000
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Ático Ático 3 habitaciones en Tiflis, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 108 m²
Piso 5/5
El proyecto se encuentra en las pintorescas colinas de Tbilisi y encarna el concepto "estilo…
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Parámetros de las propiedades en Tiflis, Georgia

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