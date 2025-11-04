Áticos en Venta Tiflis, Georgia

Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Ático Ático 4 habitaciones en Tiflis, Georgia
Ático Ático 4 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 143 m²
Piso 3/17
00995557100075 En venta Vake str. kipshidze 22 demax 143 m² 3 habitaciones 17/20 piso …
$450,000
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Tiflis, Georgia
Ático Ático 4 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
00995557100075 En venta calle vake faliashvili 67 ocean resort 107 m²; 2 habitaciones 2…
$470,000
Dejar una solicitud
Ático Ático 5 habitaciones en Tiflis, Georgia
Ático Ático 5 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Piso 9/9
00995557100075 En venta calle vake shatebrashvili 6/8 300 m² 3 habitaciones 3 baño…
$700,000
Dejar una solicitud
Ático Ático 5 habitaciones en Tiflis, Georgia
Ático Ático 5 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Piso 5/5
00995557100075 for sale vake shatebrashvili str 6/8 300 m² 3 bedrooms 3 bathrooms 9/9 …
$700,000
Dejar una solicitud
Ático Ático 5 habitaciones en Tiflis, Georgia
Ático Ático 5 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 420 m²
Piso 6/7
00995557100075 En venta Vake Marukhi Heroes str 11 420 m² 3 habitaciones 3 baños 2 pla…
$540,000
Dejar una solicitud
