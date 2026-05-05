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Áticos con piscina en Venta Tiflis, Georgia

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1 propiedad total found
Ático Ático 3 habitaciones en Tiflis, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 108 m²
Piso 5/5
El proyecto se encuentra en las pintorescas colinas de Tbilisi y encarna el concepto "estilo…
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Parámetros de las propiedades en Tiflis, Georgia

con Garaje
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