Estudios cerca del club de golf en venta en Georgia

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Estudio 1 habitación en Tiflis, Georgia
Estudio 1 habitación
Tiflis, Georgia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1/5
El proyecto se encuentra en las pintorescas colinas de Tbilisi y encarna el concepto "estilo…
$175,000
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 2/24
MHOFUNCTIONAL HOUSE COMPLECTION with A SPORTIVE OUTLANDEstadio multideporte para el fútbol.E…
$38,125
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