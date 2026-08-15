Estudios en venta en Batumi, Georgia

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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 17/19
❗️Venta urgente ❗️Unique Lot - Estudio con Complejo Premium - La Batumi Familia : Eliava 32E…
$39,900
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Estudio 1 habitacion en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
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$112,040
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 20/25
Venta de un acogedor estudio con vistas directas al mar en el complejo residencial de élite …
$64,000
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Le ayudaremos a comprar una propiedad segura y rentable cerca del mar en Batumi.Ayudaremos c…
$21,615
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 5
¡Mortgages para extranjeros!Una excelente opción para la inversión, residencia personal y re…
$33,500
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TekceTekce
Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
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Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
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Área 37 m²
Le ayudaremos a comprar una propiedad segura y rentable cerca del mar en Batumi.Ayudaremos c…
$90,000
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Área 31 m²
Vida junto al mar donde la naturaleza se encuentra cómoda: Su casa perfecta en Solo Residenc…
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Área 34 m²
Piso 6
Espacioso estudio en venta en un nuevo complejo residencial en New Boulevard.Casa Blanca es …
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Área 28 m²
Piso 12
Apartamento estudio en venta en ORBI Beach Tower.Superficie: 28 m2, 12 piso.Apartamento con …
$42,000
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Área 27 m²
Piso 15
Apartamento en venta con vistas al mar en el complejo Rainbow.Superficie: 27.1 m2, 15 pisos.…
$50,000
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Piso 3
Sale of the studio in the elite residential complex White Sales.   Square: 31 m2, 3rd fl…
$63,000
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Área 36 m²
Sea Zone es un complejo residencial y de inversión premium en Batumi, a 50 metros del mar, c…
$43,200
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Área 27 m²
Piso 2/6
Citron Orange es un nuevo complejo residencial de lujo, que se encuentra en la zona de New B…
$35,100
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Felicia complejo residencial es la encarnación de la comodidad y el lujo modernos en una de …
$30,495
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Batumi, Georgia
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Área 28 m²
Lux Residence es un nuevo complejo residencial que consta de un edificio de 20 plantas situa…
$35,000
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Área 27 m²
GWG Batumi es un complejo residencial premium situado en Batumi, a 500 metros del mar, en la…
$40,965
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Batumi, Georgia
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Área 32 m²
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$22,032
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Batumi, Georgia
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Área 35 m²
Grand Botanico Residence es un complejo residencial premium en una de las zonas de recreació…
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Batumi, Georgia
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Área 34 m²
Hasta 4 años de instalación.Un pago inicial del 30%.Red es un complejo residencial situado a…
$32,300
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Batumi, Georgia
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Área 36 m²
Park Tower es un lujoso complejo hotelero multifuncional de cinco estrellas. Park Tower - có…
$48,533
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Batumi, Georgia
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Piso 4
Tekto Franco es un moderno complejo residencial con infraestructura desarrollada, que ofrece…
$34,138
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Piso 10/15
Turnkey estudio en la 10a planta en un hotel de apartamentos de negocios listo 300 metros de…
$75,124
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Piso 9/15
🏠ELT Rainbow🏢📏🏬👷🏻‍♂️✅💰
$55,000
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FA real estate
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Piso 2/15
🏠ELT La Quinta🏢📏🏬👷🏻‍♂️✅💰
$52,000
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Piso 19/36
En venta es un apartamento muy acogedor y luminoso con vistas panorámicas de la ciudad y mon…
$88,000
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Parámetros de las propiedades en Batumi, Georgia

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