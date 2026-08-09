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Estudios en venta en Kobuleti, Georgia

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26 propiedades total found
Estudio 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Estudio 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 11/36
Renacimiento por Alianza es el primer desarrollo deportivo y de bienestar de la región, situ…
$215,558
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Estudio 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Estudio 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 11/36
Renacimiento por Alianza es el primer desarrollo deportivo y de bienestar de la región, situ…
$111,843
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Estudio 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Estudio 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 30/36
Renacimiento por Alianza es el primer desarrollo deportivo y de bienestar de la región, situ…
$281,248
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LDV InvestLDV Invest
Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 30/36
Renaissance by Alliance es el nuevo proyecto deportivo e innovador en la región, situado en …
$281,248
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Estudio 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Estudio 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 24/28
Apartamento tipo estudio con vistas al mar y a las montañas.
$85,085
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 11/28
Renacimiento por Alianza es el primer desarrollo deportivo y de bienestar de la región, situ…
$64,325
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 9/36
Renaissance by Alliance es el nuevo proyecto deportivo e innovador en la región, situado en …
$61,851
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Estudio 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Estudio 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 25/28
Apartamento tipo estudio con vistas al mar y a las montañas.
$86,986
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Estudio en Kobuleti, Georgia
Estudio
Kobuleti, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 26/28
Estudio apartamento con impresionantes vistas del mar y las montañas
$89,125
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 4/35
Esto es más que un complejo residencial clásico; es un espacio único para la convivencia arm…
$43,750
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 8/28
Wellness Resort Clínica SuizaClínica suiza cerca de LCD y hotel 5*Primera línea del mar, are…
$19,900
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 5/20
Apartamento de primera clase cerca del mar!50 metros a la playa, y alrededor - un pino reliq…
$39,800
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 10/12
Venta de un amplio y luminoso estudio con vistas directas al mar en un nuevo complejo reside…
$69,800
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 10/12
Venta de un amplio y luminoso estudio con vistas directas al mar en un nuevo complejo reside…
$69,800
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 5/12
En venta estudio en un marco blanco en un moderno complejo residencial en construcción en la…
$38,000
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Estudio 1 habitacion en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitacion
Kobuleti, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$62,920
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Estudio en Kobuleti, Georgia
Estudio
Kobuleti, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 26/28
Estudio apartamento con impresionantes vistas del mar y las montañas
$83,375
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 8/28
Wellness SPA Resort Clínica Suiza20% de pago inicial = 13.800 USDEstudios de 35 m2 en divers…
$18,000
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 4/8
Precio en demanda
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Estudio 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Estudio 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 23/28
Apartamento tipo estudio con impresionantes vistas al mar y a las montañas
$78,648
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Estudio 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Estudio 2 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 24/28
$84,847
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 6/12
Edificio tipo hotel, situado en la primera línea del mar, en uno de los lugares más pintores…
$65,000
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Área 27 m²
Piso 6/21
🌊 Discover Petra Sea Resort — multifunctional resort complex in Kobuleti!Exclusive apartment…
Precio en demanda
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SAMO GROUP
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 30/36
Renaissance by Alliance es el nuevo proyecto deportivo e innovador en la región, situado en …
$68,052
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1/13
$31,875
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 5/12
Se vende un estudio tipo en el complejo residencial Reel by Kobuleti Residence en la primera…
$42,500
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