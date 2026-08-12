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Estudios en venta en Ayara, Georgia

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Batumi
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 17/19
❗️Venta urgente ❗️Unique Lot - Estudio con Complejo Premium - La Batumi Familia : Eliava 32E…
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Premium Premium
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 7/18
El estudio está en venta en el complejo OPTIMA en construcción en un marco negro con una pla…
$45,000
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Estudio 1 habitacion en Chakvi, Georgia
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Estudio 1 habitacion
Chakvi, Georgia
Dormitorios 1
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Área 37 m²
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Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
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Área 37 m²
Piso 29/54
✨ Alliance Privilege – ¡la vida a la altura del mar!Espacioso estudio en venta en uno de los…
$100,000
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
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Área 43 m²
Piso 1/6
🏡 Club house FRIENDS HOUSE - Makhinjauri, complejo suburbio de BatumiEn venta estudio con es…
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
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Área 34 m²
Piso 20/25
Venta de un acogedor estudio con vistas directas al mar en el complejo residencial de élite …
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Estudio 1 habitación en Kobuleti, Georgia
Estudio 1 habitación
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Renaissance by Alliance es el nuevo proyecto deportivo e innovador en la región, situado en …
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Estudio 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Estudio 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 11/36
Renacimiento por Alianza es el primer desarrollo deportivo y de bienestar de la región, situ…
$215,558
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Estudio 2 habitaciones en Kobuleti, Georgia
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Kobuleti, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 11/36
Renacimiento por Alianza es el primer desarrollo deportivo y de bienestar de la región, situ…
$111,843
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Estudio 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
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Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Área 75 m²
Piso 30/36
Renacimiento por Alianza es el primer desarrollo deportivo y de bienestar de la región, situ…
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
Habitaciones 1
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Área 31 m²
Le ayudaremos a comprar una propiedad segura y rentable cerca del mar en Batumi.Ayudaremos c…
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
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Área 29 m²
Piso 5
¡Mortgages para extranjeros!Una excelente opción para la inversión, residencia personal y re…
$33,500
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Batumi, Georgia
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
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Le ayudaremos a comprar una propiedad segura y rentable cerca del mar en Batumi.Ayudaremos c…
$90,000
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
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Área 31 m²
Vida junto al mar donde la naturaleza se encuentra cómoda: Su casa perfecta en Solo Residenc…
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
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Área 34 m²
Piso 6
Espacioso estudio en venta en un nuevo complejo residencial en New Boulevard.Casa Blanca es …
$43,000
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Área 28 m²
Piso 12
Apartamento estudio en venta en ORBI Beach Tower.Superficie: 28 m2, 12 piso.Apartamento con …
$42,000
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
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Piso 15
Apartamento en venta con vistas al mar en el complejo Rainbow.Superficie: 27.1 m2, 15 pisos.…
$50,000
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Piso 3
Sale of the studio in the elite residential complex White Sales.   Square: 31 m2, 3rd fl…
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Área 36 m²
Sea Zone es un complejo residencial y de inversión premium en Batumi, a 50 metros del mar, c…
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Batumi, Georgia
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Área 27 m²
Piso 2/6
Citron Orange es un nuevo complejo residencial de lujo, que se encuentra en la zona de New B…
$35,100
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Batumi, Georgia
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Área 32 m²
Felicia complejo residencial es la encarnación de la comodidad y el lujo modernos en una de …
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Batumi, Georgia
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Área 28 m²
Lux Residence es un nuevo complejo residencial que consta de un edificio de 20 plantas situa…
$35,000
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Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Área 27 m²
GWG Batumi es un complejo residencial premium situado en Batumi, a 500 metros del mar, en la…
$40,965
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Área 31 m²
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$21,615
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
Habitaciones 1
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
Habitaciones 1
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Parámetros de las propiedades en Ayara, Georgia

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