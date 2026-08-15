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Áticos en Venta Batumi, Georgia

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17 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
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Ático Ático 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
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Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 137 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
Piso 3/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
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Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
$528,000
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
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Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
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Ático Ático 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
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Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
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Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
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Ático Ático 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
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Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
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Ático Ático en Batumi, Georgia
Ático Ático
Batumi, Georgia
Área 798 m²
Piso 19/20
Piso 19 completo en ventaMás barato que el precio minorista en un 20%Aumento de costos en un…
$648,000
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Ático Ático 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 6/6
Club House - residencias familiares de lujo con vistas panorámicas al mar. La infraestructur…
Precio en demanda
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Ático Ático 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 2/5
$271,730
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Ático Ático 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Piso 6/6
Club House - residencias familiares de lujo con vistas panorámicas al mar. La infraestructur…
$344,500
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Parámetros de las propiedades en Batumi, Georgia

con Vista a la montaña
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