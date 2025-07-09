Piso en edificio nuevo Archi Kikvidze

Ubicación privilegiada en Nadzaladevi

Archi Kikvidze El parque está situado en la calle Z. Kikvidze, en el corazón de Nadzaladevi, a solo 2 minutos a pie de las estaciones de metro de Gotsiridze y Didube. El complejo ofrece fácil acceso al parque Kikvidze, avenida Tsereteli y Expo Georgia, colocando a los residentes en el centro de la ciudad manteniendo un ambiente tranquilo.

Espacios Verdes y Recreación

El complejo cuenta con un exuberante patio verde de 15.000 m2, diseñado para la relajación y la vida activa. Los residentes pueden disfrutar de zonas de ocio al aire libre, instalaciones deportivas y juegos infantiles dedicados, creando un ambiente comunitario saludable y vibrante.

Construcción moderna, eficiente en energía

Construido con bloques ETONG alemanes ecológicos y eficientes en energía, Archi Kikvidze El parque mantiene temperaturas interiores estables y reduce los costes energéticos en un 40%, asegurando comodidad y facturas de menor utilidad para los residentes.

Convenience and Amenities

El complejo también incluye espacios comerciales, un garaje subterráneo y zonas comunes pensadas. Todo está diseñado para proporcionar un estilo de vida inigualable y cómodo para la vida moderna de la ciudad.