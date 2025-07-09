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Piso en edificio nuevo Archi Kikvidze

Tiflis, Georgia
de
$76,000
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de
$1,380/m²
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ID: 35070
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/3/26

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  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Dirección
    Zaira Kikvidze Street
  • Metro
    Didube (~ 400 m)
  • Metro
    Gotsiridze (~ 600 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027

Sobre el complejo

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Ubicación privilegiada en Nadzaladevi
Archi Kikvidze El parque está situado en la calle Z. Kikvidze, en el corazón de Nadzaladevi, a solo 2 minutos a pie de las estaciones de metro de Gotsiridze y Didube. El complejo ofrece fácil acceso al parque Kikvidze, avenida Tsereteli y Expo Georgia, colocando a los residentes en el centro de la ciudad manteniendo un ambiente tranquilo.

Espacios Verdes y Recreación
El complejo cuenta con un exuberante patio verde de 15.000 m2, diseñado para la relajación y la vida activa. Los residentes pueden disfrutar de zonas de ocio al aire libre, instalaciones deportivas y juegos infantiles dedicados, creando un ambiente comunitario saludable y vibrante.

Construcción moderna, eficiente en energía
Construido con bloques ETONG alemanes ecológicos y eficientes en energía, Archi Kikvidze El parque mantiene temperaturas interiores estables y reduce los costes energéticos en un 40%, asegurando comodidad y facturas de menor utilidad para los residentes.

Convenience and Amenities
El complejo también incluye espacios comerciales, un garaje subterráneo y zonas comunes pensadas. Todo está diseñado para proporcionar un estilo de vida inigualable y cómodo para la vida moderna de la ciudad.

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Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud

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