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Casas de obra nueva en Municipio de Lanchjuti, Georgia

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Villa ECO Hotels
Grigoleti, Georgia
de
$310,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Villas en venta en Grigoleti en el complejo ECO Hotels. El proyecto del complejo Armoniya se distingue por un diseño único de villas y lujosas habitaciones en la costa del Mar Negro.Cada una de las 34 villas tiene su propio código catastral, ya que todas las villas están aisladas y privadas.…
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GulfStream
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