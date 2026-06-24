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Estudios con piscina en venta en Municipio de Jelvachauri, Georgia

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5 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 15/15
Espacioso estudio con área de reparación de diseño de 48,5 metros cuadrados está a la venta.…
$139,680
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 12/15
En venta un estudio acogedor con área de reparación de diseño de 46.7 metros cuadrados. El e…
$126,090
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 11/15
Estudio de lujo con zona de reparación de diseño de 43.6 metros cuadrados está a la venta. E…
$117,720
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Value OneValue One
Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 15/15
Espacioso estudio con área de reparación de diseño de 60 metros cuadrados está en venta. El …
$172,800
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 15/15
En venta un estudio acogedor con zona de reparación de diseño de 48,5 metros cuadrados. El e…
$139,680
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Jelvachauri, Georgia

con Vistas al mar
Baratos
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