Estudios del mar en venta en Municipio de Jelvachauri, Georgia

2 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 15/15
En venta un estudio acogedor con zona de reparación de diseño de 48,5 metros cuadrados. El e…
$139,680
Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 15/15
Espacioso estudio con área de reparación de diseño de 60 metros cuadrados está en venta. El …
$172,800
