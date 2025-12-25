Estudios en venta en Municipio de Jelvachauri, Georgia

Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
7 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Shua Makhinjauri, Georgia
Estudio 1 habitación
Shua Makhinjauri, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 5/9
Se vende amplio estudio en una casa en construcción, la finalización de la construcción — en…
$77,400
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 15/15
Espacioso estudio con área de reparación de diseño de 48,5 metros cuadrados está a la venta.…
$139,680
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 12/14
Se vende un apartamento en los jardines LCD Mziuri que consta de 5* Crown Plaza Hotel. Con r…
$125,500
Dejar una solicitud
NicoleNicole
Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 12/15
En venta un estudio acogedor con área de reparación de diseño de 46.7 metros cuadrados. El e…
$126,090
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 15/15
En venta un estudio acogedor con zona de reparación de diseño de 48,5 metros cuadrados. El e…
$139,680
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 11/15
Estudio de lujo con zona de reparación de diseño de 43.6 metros cuadrados está a la venta. E…
$117,720
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 15/15
Espacioso estudio con área de reparación de diseño de 60 metros cuadrados está en venta. El …
$172,800
Dejar una solicitud

