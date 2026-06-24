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Apartamentos con piscina en venta en Municipio de Jelvachauri, Georgia

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estudios
7
1 habitación
12
2 habitaciones
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12 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 15/15
Espacioso estudio con área de reparación de diseño de 48,5 metros cuadrados está a la venta.…
$139,680
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Apartamento 1 habitación en Batumi, Georgia
Apartamento 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 16/17
Venta de un hermoso apartamento de 1 habitación con zona de reparación de diseño de 66 metro…
$178,200
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 4/15
Venta apartamento de lujo de 2 habitaciones con zona de reparación de diseño de 84.2 metros …
$136,404
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Value OneValue One
Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 12/15
En venta un estudio acogedor con área de reparación de diseño de 46.7 metros cuadrados. El e…
$126,090
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 13/15
Apartamento de lujo de 2 dormitorios con área de reparación de diseño de 72.8 metros cuadrad…
$209,664
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 11/15
Estudio de lujo con zona de reparación de diseño de 43.6 metros cuadrados está a la venta. E…
$117,720
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TekceTekce
Apartamento 1 habitación en Batumi, Georgia
Apartamento 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 16/20
Franco - una ciudad junto al mar 🌊📍 Mahinjauri se encuentra a sólo 5 km del antiguo BatumiCo…
Precio en demanda
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Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 15/15
Espacioso estudio con área de reparación de diseño de 60 metros cuadrados está en venta. El …
$172,800
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Apartamento 2 habitaciones en Makhinjauri, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Makhinjauri, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 4
🏡 1+1 apartamento en venta en la casa club FRIENDS HOUSE, Makhinjauri - un acogedor complejo…
$64,350
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Agencia
FA real estate
Idiomas hablados
Русский
Estudio 1 habitación en Batumi, Georgia
Estudio 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 15/15
En venta un estudio acogedor con zona de reparación de diseño de 48,5 metros cuadrados. El e…
$139,680
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 15/15
Venta lujoso apartamento de 2 dormitorios con zona de reparación de diseño de 90 metros cuad…
$259,200
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Apartamento 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamento 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 12/15
Venta elegante apartamento de 2 habitaciones con zona de reparación de diseño de 72.8 metros…
$209,664
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Jelvachauri, Georgia

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