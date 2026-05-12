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Apartamentos en la montaña en venta en Municipio de Jelvachauri, Georgia

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estudios
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1 habitación
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2 habitaciones
4
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Apartamento 1 habitación en Batumi, Georgia
Apartamento 1 habitación
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 16/20
Franco - una ciudad junto al mar 🌊📍 Mahinjauri se encuentra a sólo 5 km del antiguo BatumiCo…
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