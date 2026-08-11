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Casas en Venta en Municipio de Jelvachauri, Georgia

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kveda sameba
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17 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en Makhinjauri, Georgia
Casa 7 habitaciones
Makhinjauri, Georgia
Habitaciones 7
Área 281 m²
Número de plantas 3
Amplia casa de 3 plantas en venta en Makhinjauri 🏡✨📍 Ubicación: Mahinjauri (cerca del Jardín…
$262,000
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FA real estate
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 5 habitaciones en Makhinjauri, Georgia
Casa 5 habitaciones
Makhinjauri, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Venta es una nueva casa de campo moderna en una tranquila zona de élite de Batumi - Mahinjau…
$290,000
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Casa en Peria, Georgia
Casa
Peria, Georgia
Área 240 m²
Acogedora casa en venta con una amplia parcela en el pueblo de Feria, Batumi 🏡🏔️📍 Ubicación:…
$240,000
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FA real estate
Idiomas hablados
English, Русский
TekceTekce
Casa 5 habitaciones en Peria, Georgia
Casa 5 habitaciones
Peria, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Número de plantas 3
Venta Casa de 3 plantas con vistas panorámicas al mar, montañas y la ciudad de Batumi! Distr…
$650,000
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FA real estate
Idiomas hablados
English, Русский
Casa de campo 5 habitaciones en Akhalsopeli, Georgia
Casa de campo 5 habitaciones
Akhalsopeli, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 181 m²
Número de plantas 3
akhalsopeli - el suburbio más cercano de Batumi. A la ciudad está a 7 minutos en coche. Las …
$158,000
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Casa en Peria, Georgia
Casa
Peria, Georgia
Área 240 m²
Número de plantas 3
Venta Casa de 3 plantas con vistas panorámicas en la zona de FeriaUbicación: Distrito de Fer…
$650,000
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FA real estate
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 6 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa 6 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Área 320 m²
Amplia casa de dos plantas con ático en venta en la zona desarrollada de Batumi 🏡✨📍 Ubicació…
$335,000
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FA real estate
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English, Русский
Casa 3 habitaciones en Akhalsopeli, Georgia
Casa 3 habitaciones
Akhalsopeli, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 305 m²
Número de plantas 3
La casa tiene una piscina privada. 1 - garaje para 2 coches, una gran estación de almacenami…
$280,000
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Gantiadi, Georgia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Gantiadi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 2
Casa de madera en venta en el pintoresco lugar de Gantiadi, a 15 minutos en coche de Batumi.…
$68,000
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Casa 5 habitaciones en Akhalsopeli, Georgia
Casa 5 habitaciones
Akhalsopeli, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Número de plantas 2
Akhalsopeli es el suburbio más cercano de Batumi. Está a 7 minutos en coche del pueblo.La ca…
$360,000
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 147 m²
Número de plantas 3
Único complejo residencial en Gonio, un pintoresco y ecológico suburbio de Batumi! ¡Consigue…
Precio en demanda
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Casa 5 habitaciones en Jelvachauri, Georgia
Casa 5 habitaciones
Jelvachauri, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 445 m²
Número de plantas 2
Dos casas con jardín de cítricos 2000m2 en Helvachauri están a la venta.Superficie total de …
$300,000
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Casa 5 habitaciones en Akhalsopeli, Georgia
Casa 5 habitaciones
Akhalsopeli, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 2
Venta casa monolítica, techos - 3.1 m 1a planta: salón con chimenea, estudio, baño de invita…
$360,000
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Villa en Ortabatumi, Georgia
Villa
Ortabatumi, Georgia
Belvedere Batumi Villas are located on a plot of 1.05 hectares in the Ortabatumi microdistri…
$199,000
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Casa 5 habitaciones en Charnali, Georgia
Casa 5 habitaciones
Charnali, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Número de plantas 3
La lujosa villa se encuentra a solo 15 minutos en coche de Batumi. En el primer piso hay ves…
$220,000
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Villa 6 habitaciones en Makhinjauri, Georgia
Villa 6 habitaciones
Makhinjauri, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 237 m²
Número de plantas 3
Townhouses for sale in the luxury residential complex Villa Makhinjauri. The complex is loca…
$311,250
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Casa de campo 5 habitaciones en Akhalsopeli, Georgia
Casa de campo 5 habitaciones
Akhalsopeli, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 305 m²
Número de plantas 2
Características del objeto:Situado en los suburbios de Batumi, Akhalsopeli (en el aeropuerto…
$279,600
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Jelvachauri, Georgia

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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