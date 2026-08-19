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Casas cerca del club de golf en Venta en Kajetia, Georgia

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3 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Kisiskhevi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Kisiskhevi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Número de plantas 1
Un proyecto de vino y turismo premium fundado en 2008 por un empresario alemán en el corazón…
$400,000
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Kisiskhevi, Georgia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kisiskhevi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 286 m²
Número de plantas 3
Un complejo residencial cerrado de primera clase que combina comodidad, sostenibilidad y una…
$330,000
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Villa 4 habitaciones en , Georgia
Villa 4 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a una única ecocomunidad cerrada de 14 lujosas villas de primera clase, situada e…
$400,000
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Parámetros de las propiedades en Kajetia, Georgia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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