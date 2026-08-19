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Hoteles en venta en Guria, Georgia

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bienes raíces comerciales
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Hotel en Ureki, Georgia
Hotel
Ureki, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Hotel en venta en el pueblo de Ureki 200 metros de la playa única con arena magnética. En ca…
$270,000
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Hotel 580 m² en Shekvetili, Georgia
Hotel 580 m²
Shekvetili, Georgia
Área 580 m²
Complejo hotelero en venta en Shekvetili 🏨🌊📍 Ubicación: Shekvetili, cerca del mar📐 Superfici…
$315,000
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Agencia
FA real estate
Idiomas hablados
English, Русский
Hotel 300 m² en Ureki, Georgia
Hotel 300 m²
Ureki, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
En venta hotel de dos plantas en el pueblo de Ureki, cerca de la playa. El hotel cuenta con …
$300,000
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