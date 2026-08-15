Hoteles en venta en Batumi, Georgia

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Hotel 49 m² en Batumi, Georgia
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Hotel 49 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$266,222
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HOTEL FOR SALE 1st LINE OF THE SEA en Batumi, Georgia
HOTEL FOR SALE 1st LINE OF THE SEA
Batumi, Georgia
Habitaciones 15
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 550 m²
Número de plantas 4
InversionesProfitable Business by the Sea – ¡Invierte en el futuro!Le ofrecemos un negocio h…
$550,000
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Vendedor particular
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Hotel 54 m² en Batumi, Georgia
Hotel 54 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Descripción del objeto: Este luminoso apartamento de 2 habitaciones está situado en una plan…
$116,162
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Hotel 36 m² en Batumi, Georgia
Hotel 36 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Descripción del objeto: Este moderno apartamento estudio está situado en una planta alta de …
$91,056
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Hotel 75 m² en Batumi, Georgia
Hotel 75 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Descripción del objeto: Este hermoso apartamento dúplex con dos dormitorios se encuentra en …
$182,665
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Hotel 67 m² en Batumi, Georgia
Hotel 67 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Descripción del objeto: Este hermoso apartamento de 3 habitaciones con dos dormitorios separ…
$164,866
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TekceTekce
Hotel 44 m² en Batumi, Georgia
Hotel 44 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Descripción del objeto: Este elegante y bien mantenido apartamento de 2 habitaciones está si…
$98,598
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Hotel 51 m² en Batumi, Georgia
Hotel 51 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Descripción del objeto: Este apartamento de 2 habitaciones de alta calidad está situado en u…
$134,656
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Hotel 32 m² en Batumi, Georgia
Hotel 32 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Descripción del objeto: Este moderno y muy bien mantenido apartamento estudio está situado e…
$72,475
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Hotel 42 m² en Batumi, Georgia
Hotel 42 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Descripción del objeto: Este atractivo apartamento de 2 habitaciones está situado en una pla…
$94,390
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Hotel 37 m² en Batumi, Georgia
Hotel 37 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$191,172
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Hotel 66 m² en Batumi, Georgia
Hotel 66 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
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Área 66 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$345,343
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Hotel 41 m² en Batumi, Georgia
Hotel 41 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$209,935
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Hotel 66 m² en Batumi, Georgia
Hotel 66 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$340,264
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Hotel 64 m² en Batumi, Georgia
Hotel 64 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$342,999
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Hotel 28 m² en Batumi, Georgia
Hotel 28 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Descripción del objeto: Este nuevo apartamento estudio está situado en la 25a planta de Alph…
$54,136
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Hotel 64 m² en Batumi, Georgia
Hotel 64 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$303,231
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Hotel 33 m² en Batumi, Georgia
Hotel 33 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$157,578
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Hotel 720 m² en Batumi, Georgia
Hotel 720 m²
Batumi, Georgia
Área 720 m²
Número de plantas 3
Exclusiva oferta de inversión en el corazón de Old Batumi!En venta es un hotel boutique en f…
$1,60M
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Hotel 64 m² en Batumi, Georgia
Hotel 64 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$305,717
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Investment in Georgia’s first 5★ Rotana en Batumi, Georgia
Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
Batumi, Georgia
Área 30 m²
Número de plantas 28
Investment opportunity in Georgia’s first 5-star Rotana hotel, located on the first beachfro…
$155,000
VAT
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Hotel 66 m² en Batumi, Georgia
Hotel 66 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$350,421
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Hotel 64 m² en Batumi, Georgia
Hotel 64 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
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$303,231
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Hotel 61 m² en Batumi, Georgia
Hotel 61 m²
Batumi, Georgia
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Área 61 m²
Descripción del objeto: Este luminoso y bien mantenido apartamento de dos dormitorios está s…
$128,204
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Hotel 66 m² en Batumi, Georgia
Hotel 66 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
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$350,421
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Hotel 29 m² en Batumi, Georgia
Hotel 29 m²
Batumi, Georgia
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Área 29 m²
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$154,547
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Hotel 37 m² en Batumi, Georgia
Hotel 37 m²
Batumi, Georgia
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$190,980
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Hotel 70 m² en Batumi, Georgia
Hotel 70 m²
Batumi, Georgia
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Área 70 m²
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$328,171
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Hotel 49 m² en Batumi, Georgia
Hotel 49 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
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Hotel 70 m² en Batumi, Georgia
Hotel 70 m²
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