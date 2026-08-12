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Locales comerciales en venta en Ayara, Georgia

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Batumi
73
Kobuleti
3
159 propiedades total found
Residencia 47 m² en Kobuleti, Georgia
Premium Premium
Residencia 47 m²
Kobuleti, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1/32
$140,220
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Hotel 49 m² en Batumi, Georgia
Premium Premium
Hotel 49 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$266,222
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Propiedad comercial 64 m² en Batumi, Georgia
TOP TOP
Propiedad comercial 64 m²
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 10/1
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$121,600
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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TekceTekce
HOTEL FOR SALE 1st LINE OF THE SEA en Batumi, Georgia
HOTEL FOR SALE 1st LINE OF THE SEA
Batumi, Georgia
Habitaciones 15
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 550 m²
Número de plantas 4
InversionesProfitable Business by the Sea – ¡Invierte en el futuro!Le ofrecemos un negocio h…
$550,000
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Hotel 54 m² en Batumi, Georgia
Hotel 54 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Descripción del objeto: Este luminoso apartamento de 2 habitaciones está situado en una plan…
$116,162
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Propiedad comercial 117 m² en Batumi, Georgia
Propiedad comercial 117 m²
Batumi, Georgia
Área 117 m²
Número de plantas 58
Local comercial 117.41 m2 con vista al mar (disposición gratuita) en Primera Torre - Isla Am…
$587,060
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Hotel 36 m² en Batumi, Georgia
Hotel 36 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Descripción del objeto: Este moderno apartamento estudio está situado en una planta alta de …
$91,056
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Propiedad comercial 197 m² en Batumi, Georgia
Propiedad comercial 197 m²
Batumi, Georgia
Área 197 m²
Número de plantas 58
Espacio comercial 197.42 m2 con vista al mar (disposición gratuita) en Primera Torre - Isla …
$987,000
VAT
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Propiedad comercial 175 m² en Batumi, Georgia
Propiedad comercial 175 m²
Batumi, Georgia
Área 175 m²
Número de plantas 58
Local comercial 175.09 m2 con vista al mar (disposición gratuita) en Primera Torre - Isla Am…
$875,450
VAT
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Propiedad comercial 123 m² en Batumi, Georgia
Propiedad comercial 123 m²
Batumi, Georgia
Área 123 m²
Número de plantas 58
Local comercial 123.15m2 con vista al mar (disposición gratuita) en la Primera Torre - Isla …
$615,000
VAT
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Hotel 27 m² en Batumi, Georgia
Hotel 27 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Descripción del objeto: Este nuevo estudio totalmente amueblado y equipado se encuentra en S…
$51,606
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Hotel 32 m² en Batumi, Georgia
Hotel 32 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Descripción del objeto: Este moderno y muy bien mantenido apartamento estudio está situado e…
$72,475
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Hotel 50 m² en Batumi, Georgia
Hotel 50 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Descripción del objeto: Este lujoso apartamento de una habitación está situado en la 16a pla…
$108,395
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Hotel 51 m² en Batumi, Georgia
Hotel 51 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Descripción del objeto: Este apartamento de 2 habitaciones de alta calidad está situado en u…
$134,656
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Hotel 44 m² en Batumi, Georgia
Hotel 44 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Descripción del objeto: Este elegante y bien mantenido apartamento de 2 habitaciones está si…
$98,598
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Hotel 50 m² en Batumi, Georgia
Hotel 50 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Descripción del objeto: Este nuevo apartamento de una habitación está situado en el famoso c…
$134,645
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Propiedad comercial 109 m² en Batumi, Georgia
Propiedad comercial 109 m²
Batumi, Georgia
Área 109 m²
Número de plantas 58
Espacio comercial 109,4 m2 con vista al mar (disposición gratuita) en Primera Torre - Isla A…
$548,420
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Hotel 75 m² en Batumi, Georgia
Hotel 75 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Descripción del objeto: Este hermoso apartamento dúplex con dos dormitorios se encuentra en …
$182,665
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Residencia 83 m² en Kobuleti, Georgia
Residencia 83 m²
Kobuleti, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Piso 1/32
$271,524
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Propiedad comercial 34 m² en Batumi, Georgia
Propiedad comercial 34 m²
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$60,025
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Hotel 101 m² en Batumi, Georgia
Hotel 101 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$566,480
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Hotel 41 m² en Batumi, Georgia
Hotel 41 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$209,935
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Propiedad comercial 39 m² en Batumi, Georgia
Propiedad comercial 39 m²
Batumi, Georgia
Área 39 m²
Número de plantas 8
Local comercial se vende en un lugar con alto tráfico.Gracias a los techos altos (5 m), es p…
$84,500
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Hotel 64 m² en Batumi, Georgia
Hotel 64 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$303,231
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Hotel 66 m² en Batumi, Georgia
Hotel 66 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$345,343
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Hotel 41 m² en Batumi, Georgia
Hotel 41 m²
Batumi, Georgia
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Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$216,296
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Hotel 33 m² en Batumi, Georgia
Hotel 33 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$157,578
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Propiedad comercial en Batumi, Georgia
Propiedad comercial
Batumi, Georgia
Next address —this is an ambitious multifunctional residential complex located in the heart …
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Аталанта
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Hotel 32 m² en Batumi, Georgia
Hotel 32 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Descripción del objeto: Este estudio luminoso y bien mantenido se encuentra en el sexto piso…
$63,707
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Hotel en Batumi, Georgia
Hotel
Batumi, Georgia
Número de plantas 5
Family Club - exclusiva propiedad de hotel cerca del Mar NegroHotel de lujo para unas vacaci…
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