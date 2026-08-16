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Locales comerciales en venta en Mtsjeta-Mtianeti, Georgia

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hoteles
3
9 propiedades total found
Propiedad comercial 840 m² en , Georgia
Propiedad comercial 840 m²
, Georgia
Área 840 m²
Venta: piscina solamenteID: 96052
$190,000
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Agencia
Integrated Real Estate Services
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English, Русский
Hotel en Mtsjeta-Mtianeti, Georgia
Hotel
Mtsjeta-Mtianeti, Georgia
Número de plantas 2
🏨 Operating hotel premium en venta en el centro histórico de Mtskheta!¿Buscando un negocio e…
$1,18M
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Agencia
SAMO GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
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Hotel 3 000 m² en Gudauri, Georgia
Hotel 3 000 m²
Gudauri, Georgia
Habitaciones 70
Nº de cuartos de baño 10
Área 3 000 m²
Número de plantas 5
Hotel operativo en venta en la estación de esquí más popular y confortable de Georgia - Guda…
$3,90M
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Exclusive Investment Opportunity! en Mtskheta — Stepantsminda — Larsi, Georgia
Exclusive Investment Opportunity!
Mtskheta — Stepantsminda — Larsi, Georgia
Área 2 000 m²
Número de plantas 4
Un complejo hotelero y restaurante totalmente operativo está a la venta en Natakhtari, ofrec…
$1,30M
VAT
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Agencia
Aura Homes
Idiomas hablados
English, Русский
Warehouse for sale in Bulachauri, Georgia en Bulachauri, Georgia
Warehouse for sale in Bulachauri, Georgia
Bulachauri, Georgia
Área 800 m²
Número de plantas 1
800 sq.m. warehouse space for sale in Bulachauri, ceiling height - 8 m., 110 sq.m. refrigera…
$180,000
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Hotel 1 060 m² en , Georgia
Hotel 1 060 m²
, Georgia
Habitaciones 17
Área 1 060 m²
Número de plantas 3
Hotel en venta en la estación de esquí de Gudauri. El hotel tiene 17 habitaciones.El hotel e…
$1,34M
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TekceTekce
Propiedad comercial en Mtskheta, Georgia
Propiedad comercial
Mtskheta, Georgia
Habitaciones 16
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
Si usted tiene experiencia en gestionar un hotel (actual), usted se dará cuenta de que esto …
$373,000
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Unique family wine house with cellar, hotel rooms, vineyard and own wine brand. en , Georgia
Unique family wine house with cellar, hotel rooms, vineyard and own wine brand.
, Georgia
Derecho exclusivo!!! Listado para la venta! Casa de vino familiar única con bodega, habitaci…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 10 840 m² en Mtskheta, Georgia
Propiedad comercial 10 840 m²
Mtskheta, Georgia
Área 10 840 m²
Mtskheta, Armazis Gorge (cerca de la base petrolera Lukoil), zona industrial con estatus no …
$660,000
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