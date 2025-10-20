Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Ureki, Georgia

4 propiedades total found
Hotel 300 m² en Ureki, Georgia
Hotel 300 m²
Ureki, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
En venta hotel de dos plantas en el pueblo de Ureki, cerca de la playa. El hotel cuenta con …
$300,000
Terreno en venta con local de hotel y casa rural en Ureki, Georgia
Terreno en venta con local de hotel y casa rural
Ureki, Georgia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 795 m²
Número de plantas 2
“Vila Dias” es una oportunidad de inversión con alto potencial, especialmente en el ámbito d…
$330,000
Propiedad comercial 600 m² en Ureki, Georgia
Propiedad comercial 600 m²
Ureki, Georgia
Área 600 m²
Número de plantas 2
$1,86M
Hotel en Ureki, Georgia
Hotel
Ureki, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Hotel en venta en el pueblo de Ureki 200 metros de la playa única con arena magnética. En ca…
$300,000
