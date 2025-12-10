Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Terraza

Áticos con Terraza en Venta Batumi, Georgia

Ático Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Ático Ático en Batumi, Georgia
Ático Ático
Batumi, Georgia
Área 720 m²
Piso 21/21
Le ofrecemos una oportunidad única de comprar bienes raíces en una de las ubicaciones más so…
$581,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
Piso 3/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
NicoleNicole
Ático Ático 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Batumi, Georgia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir