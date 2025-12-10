Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Vista a la montaña

Áticos en la montaña en Venta Batumi, Georgia

Ático Ático en Batumi, Georgia
Ático Ático
Batumi, Georgia
Área 720 m²
Piso 21/21
Le ofrecemos una oportunidad única de comprar bienes raíces en una de las ubicaciones más so…
$581,000
Ático Ático 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$464,340
Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$369,823
Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Precio en demanda
Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$389,910
Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Precio en demanda
Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Piso 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Precio en demanda
Ático Ático 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 6/6
Club House — luxury family residences with panoramic sea views. The infrastructure of the co…
Precio en demanda
Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$556,678
Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Precio en demanda
Ático Ático 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Piso 6/6
Club House — luxury family residences with panoramic sea views. The infrastructure of the co…
$344,500
Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 137 m²
Piso 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
Precio en demanda
