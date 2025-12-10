Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Áticos del mar en Venta Batumi, Georgia

3 propiedades total found
Ático Ático en Batumi, Georgia
Ático Ático
Batumi, Georgia
Área 720 m²
Piso 21/21
Le ofrecemos una oportunidad única de comprar bienes raíces en una de las ubicaciones más so…
$581,000
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Ático Ático 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 6/6
Club House — luxury family residences with panoramic sea views. The infrastructure of the co…
Precio en demanda
Ático Ático 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Piso 6/6
Club House — luxury family residences with panoramic sea views. The infrastructure of the co…
$344,500
Parámetros de las propiedades en Batumi, Georgia

con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
