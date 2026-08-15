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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
Precio en demanda
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Royal Residence Botanico es una casa adosada premium con su propio patio cerca del mar.300 m…
$262,460
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Comfort Houses es uno de los complejos residenciales más grandes de Batumi con una superfici…
$133,200
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Adosado Adosado 5 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
Comfort Houses es uno de los complejos residenciales más grandes de Batumi con una superfici…
$202,068
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Grand Botanico Residence es un complejo de casas adosadas premium en una de las zonas suburb…
$190,000
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Comfort Houses es uno de los complejos residenciales más grandes de Batumi con una superfici…
$156,000
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
| 4. Hidden terrace for relaxation.   High-quality turnkey repair. Rehau windows, moisture-r…
$215,000
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
La Villa — a new project that includes multifunctional premium residential villas.   Our goa…
$176,715
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Secret Garden es un moderno complejo residencial en el distrito central de Batumi, que ofrec…
$131,100
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Número de plantas 2
Se vende casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, con una superf…
Precio en demanda
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Adosado Adosado en Batumi, Georgia
Adosado Adosado
Batumi, Georgia
Experiencia de prestigio vivir en Batumi con Comfort Houses, un nuevo proyecto residencial q…
$165,600
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Adosado Adosado en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
$144,300
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Adosado Adosado en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
$230,400
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Adosado Adosado en Batumi, Georgia
Adosado Adosado
Batumi, Georgia
Área 234 m²
Eco-friendly complejo residencial a 15 minutos en coche de la ciudad bulliciosa en un ambien…
$187,920
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 3
Presentamos a su atención casas adosadas de tres pisos en ladera de montaña, que son una ver…
$697,500
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Número de plantas 2
Se vende casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, con una superf…
Precio en demanda
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Adosado Adosado en Batumi, Georgia
Adosado Adosado
Batumi, Georgia
Comfort Houses by Batumi Villas es un moderno complejo adosado de 2 y 3 niveles en construcc…
$223,200
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Número de plantas 3
Presentamos a su atención casas adosadas de tres pisos en ladera de montaña, que son una ver…
$789,750
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Adosado Adosado en Batumi, Georgia
Adosado Adosado
Batumi, Georgia
$208,800
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
Habitaciones 3
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Comfort Houses es uno de los complejos residenciales más grandes de Batumi con una superfici…
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Adosado Adosado en Batumi, Georgia
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$172,800
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Batumi, Georgia
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Número de plantas 3
Presentamos a su atención casas adosadas de tres pisos en ladera de montaña, que son una ver…
$102,500
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Batumi, Georgia
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Dormitorios 3
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Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Número de plantas 3
Presentamos a su atención casas adosadas de tres pisos en ladera de montaña, que son una ver…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Número de plantas 3
Riviera – sofisticación premium y sofisticaciónCasas adosadas de tres pisos en ladera de mon…
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Аталанта
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Adosado Adosado 1 habitacion en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 1 habitacion
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 170 m²
Número de plantas 2
Batumi Country Club
$195,000
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 292 m²
$248,166
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Área 238 m²
RoyalResidence
$214,000
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Parámetros de las propiedades en Batumi, Georgia

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