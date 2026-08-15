Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Batumi, Georgia

;
Casa de campo Borrar
Eliminar
36 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa de campo en Batumi, Georgia
Casa de campo
Batumi, Georgia
Número de plantas 3
The first hotel of townhouses and villas in Western Georgia.A complex of elite townhouses an…
$322,124
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
DD CO DEDD CO DE
Casa de campo 6 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 6 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Número de plantas 2
Amplia y luminosa casa de campo en venta en el suburbio de Batumi - Gonio (detrás de la fort…
$230,000
Dejar una solicitud
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial de sólo 15 casas adosadas en la montaña con vistas panorámicas del Mar …
$249,390
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 264 m²
Número de plantas 2
Comprar una cabaña en nuestro pueblo en Gonio es una inversión rentable, proporcionando un c…
$170,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
TekceTekce
Casa de campo 5 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 5 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Número de plantas 2
Se vende casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, con una superf…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa de campo 6 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 6 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 281 m²
Número de plantas 2
Amplia y luminosa casa de campo en venta en el suburbio de Batumi - Gonio (detrás de la fort…
$220,000
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 159 m²
Número de plantas 2
$125,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 281 m²
Número de plantas 4
El complejo de la casa está situado en una zona de recreación ecológicamente limpia de élite…
$168,300
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 281 m²
Número de plantas 4
El complejo de la casa está situado en una zona de recreación ecológicamente limpia de élite…
$154,275
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
Número de plantas 2
The new residential complex offering comfortable housing a few minutes from the sea. the a…
$174,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Cozy cabaña pueblo Sunney Cottage.Un gran lugar para aquellos que aprecian la comodidad y la…
$117,910
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
RECOM
Idiomas hablados
English, Русский
Casa de campo 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 185 m²
Número de plantas 2
We present you a new unique investment project of suburban real estate in the most promising…
$176,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 170 m²
Número de plantas 2
We present you a new unique investment project of suburban real estate near the Botanical Ga…
$176,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 281 m²
Número de plantas 3
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$154,275
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Número de plantas 3
The first hotel of townhouses and villas in Western Georgia.A complex of elite townhouses an…
$440,949
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Número de plantas 3
The first hotel of townhouses and villas in Western Georgia.A complex of elite townhouses an…
$440,949
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 239 m²
Número de plantas 3
The new project from Batumi Investment. The prices are indicated in the black frame. This …
$211,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 179 m²
Número de plantas 3
ATTENTION! We present to you pre-sales of new premium cottages by the Black Sea!The golden b…
$224,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 5 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 5 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Número de plantas 3
Un moderno complejo residencial ubicado en el centro de Batumi, que proporciona un espacio c…
$300,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Presentamos un complejo rural al estilo de Barn!El pueblo es un proyecto arquitectónico que …
$135,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 4
The first hotel from Townhaus and Vil in Western Georgia. a complex of elite towhouses and…
$440,959
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Número de plantas 2
The luxurious Taunhaus house is only 300 meters from Batuma Boulevard and the beach at an at…
$155,730
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Número de plantas 2
of the residential complex of only 15 towerhouses on the slope of a mountain with panoramic …
$249,390
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 281 m²
Número de plantas 3
The cottage complex is located in an elite ecologically clean recreation area with stunning …
$154,275
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Cozy cabaña pueblo Sunney Cottage.Un gran lugar para aquellos que aprecian la comodidad y la…
$117,910
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
RECOM
Idiomas hablados
English, Русский
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 272 m²
Número de plantas 2
Le presentamos un nuevo proyecto de inversión único de bienes raíces suburbanos en la direcc…
$188,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 281 m²
Número de plantas 4
The cottage complex is located in an elite environmentally friendly recreation area with a d…
$168,300
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית
Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Número de plantas 3
The first hotel of townhouses and villas in Western Georgia.A complex of elite townhouses an…
$440,949
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Atlas property
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, עִברִית

Parámetros de las propiedades en Batumi, Georgia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir