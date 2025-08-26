Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel

Apartamentos de varios niveles en venta en Batumi, Georgia

Apartamentos multinivel Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Piso 4/5
Garden Residence es un complejo hotelero de Luxury 5* con servicios con todo incluido de Wyn…
$595,946
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 734 m²
Piso 19/19
¡¡¡Se vende un amplio y luminoso apartamento de cinco y seis habitaciones en el piso 19 del …
$578,000
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Piso 1/3
Se vende triplex en el corazón del casco antiguo de la localidad de Batumi, a 200 metros de …
$155,000
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 734 m²
Piso 19/19
Se vende un apartamento espacioso, luminoso y con vistas de cinco y seis habitaciones en el …
$629,500
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Piso 4/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$703,674
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 4/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
$145,172
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 9 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 9 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 5
Descripción En Batumi, en la calle. Zurab Gorgiladze, en pleno centro, se vende un lujoso a…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 4/5
Garden Residence es un complejo hotelero de lujo de 5* con servicios todo incluido de Wyndha…
$556,678
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Batumi, Georgia

con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir