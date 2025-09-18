  1. Realting.com
Там Курылыс

Kazajistán, Jana Qwat
Promotor
3 años 3 meses
Русский
tam.kz/
Sobre el desarrollador

«TAM Kurylys» ha sido el desarrollador de la comunidad «Zhana Kuat» en las afueras de Almaty desde 2006. La empresa utiliza tecnologías avanzadas, materiales de alta calidad y proyectos populares de construcción de viviendas de baja altura para construir las cabañas.

Producto de la empresa: una vivienda asequible a prueba de terremotos o un piso amueblado en un gran pueblo con infraestructura desarrollada. El proyecto proporciona una vida rentable para las personas y tiene una alta demanda en el mercado.

Pueblo de cabañas Milan
Jibek joly, Kazajistán
de
$29,256
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
< p > Beneficios para otros apartamentos: < ul > < li > Diseño funcional y ergonómico del apartamento; < li > La presencia de un dormitorio, una sala de estar de un estudio; < li > Todas las comunicaciones centrales de ingeniería; < li > Rutas de transporte gratuito a 25 minutos del centro d…
Там Курылыс
Pueblo de cabañas Prestizh - 199
Jibek joly, Kazajistán
de
$73,140
Opciones de acabado Con acabado
< p > Prestigio — moderna casa cómoda de forma simple con tres dormitorios en el segundo piso y una sala de estar con cocina en el primero. < / p >< p > La tecnología para la construcción de cabañas de espuma es especialmente popular en Alemania, Holanda y los países escandinavos, donde los …
Там Курылыс
Pueblo de cabañas Valdek
Jibek joly, Kazajistán
de
$19,504
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
< p > Beneficios para otros apartamentos: < ul > < li > Diseño funcional y ergonómico del apartamento; < li > La presencia de un dormitorio, una sala de estar del estudio; < li > Todas las comunicaciones centrales de ingeniería; < li > Rutas de transporte gratuito a 25 minutos del centro de …
Там Курылыс
Pueblo de cabañas Komfort - 86
Jibek joly, Kazajistán
de
$56,074
Número de plantas 2
Moderna casa de dos niveles, con varios diseños clásicos, con una superficie total de 86 metros cuadrados. 1 - piso: hall de entrada, baño, cocina y sala de estar. 2 - piso: 3 dormitorios y baño. La casa es cálida y resistente a los terremotos. Al comprar una cabaña así, también …
Там Курылыс
Pueblo de cabañas Stil - 100 126
Jibek joly, Kazajistán
de
$57,293
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
< p > Descripción: < / p >< p > "STIL" — una casa moderna, cómoda y de forma sencilla con tres dormitorios en el segundo piso y una sala de estar con cocina en el primero. Las casas para este proyecto son cálidas y resistentes a los terremotos. Al comprar dicha casa, también se convierte en …
Там Курылыс
