«TAM Kurylys» ha sido el desarrollador de la comunidad «Zhana Kuat» en las afueras de Almaty desde 2006. La empresa utiliza tecnologías avanzadas, materiales de alta calidad y proyectos populares de construcción de viviendas de baja altura para construir las cabañas.
Producto de la empresa: una vivienda asequible a prueba de terremotos o un piso amueblado en un gran pueblo con infraestructura desarrollada. El proyecto proporciona una vida rentable para las personas y tiene una alta demanda en el mercado.