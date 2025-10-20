Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Ypsonas Municipality
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Villa

Arrendamiento a largo plazo villas en Ypsonas Municipality, Chipre

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa de 4 dormitorios en Ypsonas Municipality, Chipre
Villa de 4 dormitorios
Ypsonas Municipality, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
This one-of-a-kind residence blends luxury, privacy, and daily wellness in a way no hotel ev…
$15,162
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Realting.com
Ir