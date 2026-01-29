Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Chipre
  3. Yeroskipou
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Oficina

Arrendamiento a largo plazo oficinas en Yeroskipou, Chipre

2 propiedades total found
Oficina 96 m² en Yeroskipou, Chipre
Oficina 96 m²
Yeroskipou, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Disponible para alquilar es un espacio de oficinas bien mantenido situado en la vibrante zon…
$1,049
por mes
Oficina 48 m² en Yeroskipou, Chipre
Oficina 48 m²
Yeroskipou, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Disponible para alquilar es un espacio de oficinas bien mantenido situado en la vibrante zon…
$583
por mes
