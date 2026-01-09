Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Vouni
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Alquiler a largo plazo de casas independientes con vistas a la montaña en Vouni, Chipre

Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Vouni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Vouni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 154 m²
Esta encantadora casa en Vouni está ahora disponible para alquilar, que ofrece un hermoso es…
$1,844
por mes
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Vouni, Chipre
Casa 3 habitaciones
Vouni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 154 m²
Esta encantadora casa en Vouni está ahora disponible para alquilar, que ofrece un hermoso es…
$1,844
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir